Дмитриев назвал слова Келлога об Украине пустыми обещаниями

В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, а затем президент США Дональд Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине. Ранее СМИ сообщали, что он покинет свой пост в администрации Трампа к концу 2025 года.