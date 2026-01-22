Дмитриев назвал слова Келлога об Украине пустыми обещаниями

«Сторонники войны добиваются её продолжения, за счет пустых обещаний», — написал Дмитриев в соцсети X в ответ на публикацию с заявлениями Кита Келлога.
Ранее на форуме в Давосе Келлог заявил, что, если Украина переживет эту зиму — январь, февраль — и доживет до марта, апреля, то преимущество будет на стороне Украины.
В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, а затем президент США Дональд Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине. Ранее СМИ сообщали, что он покинет свой пост в администрации Трампа к концу 2025 года.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.