Мэр Екатеринбурга впервые высказался о возможной отставке своего зама

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не исключает отставку первого вице-мэра Игоря Сутягина. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.
Слухи об увольнении Сутягина появились 12 января. Сообщалось, что его обязанности сейчас выполняет вице-глава Рустам Галямов, так как Сутягин в отпуске.
«Как уйдет, так станет известно. Он в отпуске до 6, если не ошибаюсь, февраля. Пока полномочия его временно перераспределили, потому что надо заниматься текущими делами. Все дальнейший решения будут приняты после того, как будет определен глава города», — подчеркнул Орлов.
Максим Филиппович.