Нарышкин указал на самую грандиозную победу в истории человечества

«Самая грандиозная военная победа в истории нашего народа, да и в истории всего человечества, была одержана именно над носителями идей чистой расы, идей арийского превосходства», — сказал Нарышкин во время круглого стола, посвященному Году единства народов России.
Нарышкин добавил, что во многом схожая ситуация складывается сегодня и в зоне проведения СВО, где Вооруженные силы России, в рядах которых служат представители всех народностей РФ, ведут борьбу с идейными последователями нацистов, разделяющими их преступные предрассудки.
«Во многом именно благодаря такому ценностному фундаменту наша страна не только стала одной из самых больших держав в истории человечества, но и сохранила себя в этом качестве и выстояла перед лицом самых непростых исторических испытаний», — заметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.