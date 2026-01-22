Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин указал на самую грандиозную победу в истории человечества

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самая грандиозная победа в истории человечества была над идеологами чистой расы, проведение СВО тоже с этим связано, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Источник: © РИА Новости

«Самая грандиозная военная победа в истории нашего народа, да и в истории всего человечества, была одержана именно над носителями идей чистой расы, идей арийского превосходства», — сказал Нарышкин во время круглого стола, посвященному Году единства народов России.

Нарышкин добавил, что во многом схожая ситуация складывается сегодня и в зоне проведения СВО, где Вооруженные силы России, в рядах которых служат представители всех народностей РФ, ведут борьбу с идейными последователями нацистов, разделяющими их преступные предрассудки.

«Во многом именно благодаря такому ценностному фундаменту наша страна не только стала одной из самых больших держав в истории человечества, но и сохранила себя в этом качестве и выстояла перед лицом самых непростых исторических испытаний», — заметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше