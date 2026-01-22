Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО пока не планирует учения в Гренландии, пишет Politico

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. НАТО на данный момент не планирует учения в Гренландии, развертывание миссии в Арктике тоже, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновника альянса.

Источник: Reuters

«На данный момент в НАТО не планируются учения в Гренландии, не говоря уж о полноценной миссии НАТО в Арктике», — говорится в публикации.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше