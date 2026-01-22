Ричмонд
Арабист раскрыл, зачем президент Палестины приехал в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран пройдет параллельно с церемонией подписания устава «Совета мира» сектора Газа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Детали повестки переговоров пока держатся в секрете. О целях визита Аббаса в Москву президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде рассказал «Ведомостям».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт напомнил, что поездка палестинского лидера в Россию является запланированной. По его мнению, визит Аббаса — свидетельство признания роли России в урегулировании противостояния между Палестиной и Израилем, пишут «Ведомости».

Он предположил, что официальные власти Палестины не очень позитивно относятся к тому, что США активизировались на Ближнем Востоке. Садыгзаде предположил, что палестинский лидер намерен привлечь Москву в качестве противовеса влиянию Вашингтона для усиления позиций своей страны в будущем палестино-израильском диалоге.

Арабист не исключил, что визит в Москву позволит Аббасу упрочить положение партии «Фатх», которая является правящей на Западном берегу.

Садыгзаде считает, что второй темой двусторонних переговоров станет обсуждение «Совета мира», формированием которого занимается президент США для восстановления сектора Газа. По словам эксперта, Палестина желала бы, чтобы в состав нового органа входила Россия, представители которой могли бы предлагать и продвигать решения для урегулирования кризиса.

«Другое дело, что Москва опасается пока принять в нем участие, подозревая, что новый институт призван стать американской альтернативой ООН», — уточнил Садыгзаде.

Напомним, американский президент Дональд Трамп направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину занять место в «Совете мира» по сектору Газа. На форуме в Давосе политик объяснил, что желает видеть президента РФ в составе органа по восстановлению палестинского анклава, потому что считает, что туда должны входить люди, действительно обладающие влиянием.

