Трамп обсудил с генсеком НАТО защиту Арктики от России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопрос обеспечения безопасности в Арктике. Это передает Reuters.

Источник: Reuters

«У нас состоялась очень хорошая дискуссия по этому поводу», — рассказал господин Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по Reuters).

По словам Рютте, целью дальнейших переговоров будет обеспечение гарантий безопасности Гренландии с учетом потенциальных угроз со стороны Пекина и Москвы. По его словам, Китай и Россия наращивают активность в регионе. Но они не получат доступа к экономическому и военному потенциалу острова, добавил генсек НАТО.

Накануне Дональд Трамп и Марк Рютте провели переговоры по Гренландии. Как писал Axios, они обсуждали обновление соглашения по обороне острова от 1951 года при сохранении суверенитета Дании. По данным The Telegraph, предложенная господином Трампом сделка не предусматривает покупку Гренландии, но включает установление суверенного контроля над военными базами.

