Трамп обсудил с генсеком НАТО защиту Арктики от России и Китая

По словам Рютте, целью дальнейших переговоров будет обеспечение гарантий безопасности Гренландии с учетом потенциальных угроз со стороны Пекина и Москвы. По его словам, Китай и Россия наращивают активность в регионе. Но они не получат доступа к экономическому и военному потенциалу острова, добавил генсек НАТО.