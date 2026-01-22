Ричмонд
Уиткофф сообщил, что скоро посетит Киев

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в скором времени посетит Киев.

Источник: AP 2024

«Скоро», — ответил он на соответствующий вопрос журналистки украинского издания «Новости. Live». Другие подробности своей возможной поездки в столицу Украины Уиткофф не привел.

22 января Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта. После визита в Москву спецпосланник президента США отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию на Украине на уровне рабочих групп.

