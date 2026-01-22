Уиткофф сообщил, что скоро посетит Киев

«Скоро», — ответил он на соответствующий вопрос журналистки украинского издания «Новости. Live». Другие подробности своей возможной поездки в столицу Украины Уиткофф не привел.
22 января Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта. После визита в Москву спецпосланник президента США отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию на Украине на уровне рабочих групп.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше