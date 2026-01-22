Вениамин Кондратьев назначил еще двух глав ведомств Кубани

Александр Тарарыкин возглавил департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Временно исполняющим обязанности главы департамента строительства назначен Вадим Траскунов.
Ранее он работал первым заместителем руководителя этого ведомства.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что накануне глава региона подписал распоряжения о назначении еще 9 руководителей органов исполнительной власти региона.
