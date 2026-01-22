Ричмонд
Вениамин Кондратьев назначил еще двух глав ведомств Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении двух руководителей региональных ведомств.

Источник: Новая Кубань

Александр Тарарыкин возглавил департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Временно исполняющим обязанности главы департамента строительства назначен Вадим Траскунов.

Ранее он работал первым заместителем руководителя этого ведомства.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что накануне глава региона подписал распоряжения о назначении еще 9 руководителей органов исполнительной власти региона.

