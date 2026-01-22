Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог оценил, будет ли единая армия Европы угрозой для РФ

Единая армия Европы в случае ее формирования не будет являться угрозой для России. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Николай Топорнин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что объединенные военные силы Европы не будут представлять опасность для РФ. «Потому что любой военный союз в Европе носит чисто оборонительный характер», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Топорнин объяснил, что вооруженные контингенты, которые сейчас действуют в Европе, не имеют наступательных соединений. Он подчеркнул, что угрозы Европы в сторону России — не более чем миф.

Эксперт добавил, что Европа давно выбрала для себя путь разоружения и европейские страны существенно проредили воинские контингенты. Он уточнил, что планируемая численность объединенной армии — порядка 100 тысяч бойцов. Топорнин оценил такое количество военнослужащих как «смешное» и «несерьезное». По его словам, такая численность будет недостаточной даже для оборонных действий и точно не станет угрозой для России.

Ранее с инициативой создать собственные военные силы Евросоюза для обороны выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, у стран ЕС должны быть возможности защитить свои территории.