Политолог оценил, будет ли единая армия Европы угрозой для РФ

Эксперт считает, что объединенные военные силы Европы не будут представлять опасность для РФ. «Потому что любой военный союз в Европе носит чисто оборонительный характер», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Топорнин объяснил, что вооруженные контингенты, которые сейчас действуют в Европе, не имеют наступательных соединений. Он подчеркнул, что угрозы Европы в сторону России — не более чем миф.
Эксперт добавил, что Европа давно выбрала для себя путь разоружения и европейские страны существенно проредили воинские контингенты. Он уточнил, что планируемая численность объединенной армии — порядка 100 тысяч бойцов. Топорнин оценил такое количество военнослужащих как «смешное» и «несерьезное». По его словам, такая численность будет недостаточной даже для оборонных действий и точно не станет угрозой для России.