Политолог оценил, будет ли единая армия Европы угрозой для РФ

Эксперт добавил, что Европа давно выбрала для себя путь разоружения и европейские страны существенно проредили воинские контингенты. Он уточнил, что планируемая численность объединенной армии — порядка 100 тысяч бойцов. Топорнин оценил такое количество военнослужащих как «смешное» и «несерьезное». По его словам, такая численность будет недостаточной даже для оборонных действий и точно не станет угрозой для России.