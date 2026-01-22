Путин высоко оценивает миротворческие усилия Трампа, заявил Песков

Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств. Песков подтвердил, что Путин получил приглашение.
«Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды, включая спецпосланника Уиткоффа. Мы действительно оцениваем эти усилия, мы приветствуем эти усилия и их результативность», — сказал Песков журналистам.
