Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высоко оценивает миротворческие усилия Трампа, заявил Песков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств. Песков подтвердил, что Путин получил приглашение.

«Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды, включая спецпосланника Уиткоффа. Мы действительно оцениваем эти усилия, мы приветствуем эти усилия и их результативность», — сказал Песков журналистам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше