Путин высоко оценивает миротворческие усилия Трампа, заявил Песков

«Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды, включая спецпосланника Уиткоффа. Мы действительно оцениваем эти усилия, мы приветствуем эти усилия и их результативность», — сказал Песков журналистам.