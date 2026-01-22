В Новосибирске губернатор Травников назвал место строительства пятого моста

«Это не мечты и идеи, это необходимость перспективная. Безусловно, это проект очень глобальный. Я бы сказал, что он даже более глобальный, чем Южный транзит. И, наверное, этот проект будут реализовывать уже наши преемники, может быть, даже не в следующем, а через поколение. Наша задача — создать необходимый задел и передать его. Поэтому мы уже сейчас формируем маршрут будущего пятого моста», — отметил губернатор в интервью Сиб.фм.