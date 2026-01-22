В Новосибирске губернатор Травников назвал место строительства пятого моста

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился планами о строительстве пятого моста через Обь. Глава региона в эксклюзивном интервью Сиб.фм отметил, что работы начнутся не в ближайшие годы, но место расположения будущей переправы уже определено.
«Это не мечты и идеи, это необходимость перспективная. Безусловно, это проект очень глобальный. Я бы сказал, что он даже более глобальный, чем Южный транзит. И, наверное, этот проект будут реализовывать уже наши преемники, может быть, даже не в следующем, а через поколение. Наша задача — создать необходимый задел и передать его. Поэтому мы уже сейчас формируем маршрут будущего пятого моста», — отметил губернатор в интервью Сиб.фм.
По словам Андрея Травникова, пятый мост войдет в комплекс будущего Южного обхода города Новосибирска.
«Это реконструкция, можно упрощенно сказать, Толмачевского шоссе Новосибирска. Как я уже сказал, сегодня даже о каких-то предпроектных проработках говорить рано. Но уже сейчас мы определяем, какими земельными участками будет обеспечен проект в будущем. Еще раз подчеркну, что речь о перспективе даже не десяти ближайших лет, все-таки в Новосибирске не каждые десять лет мосты строились: за 132 года возведено четыре переправы через Обь», — добавил Травников.
Напомним, в декабре 2025 года в Новосибирске открыли четвертый мост через Обь. Движение запущено по мостовому переходу и съездам с него, а также на трёх спусках на правобережной развязке в районе пл. Будагова.