Губернатор Самарской области встретился с главой Сергиевского района

Всего в 2025 году в районе направили на объекты капитального строительства 875 миллионов рублей, из которых более 600 млн — из областного бюджета. Анатолий Екамасов поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что бюджет на 2026 год социально ориентированный. Особое внимание будет уделено объектам капитального строительства и социальной инфраструктуре.