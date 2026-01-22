Ричмонд
Губернатор Самарской области встретился с главой Сергиевского района

Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с главой Сергиевского района перспективы развития муниципалитета.

Источник: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Сергиевского района Анатолием Екамасовым. Речь шла об итогах 2025 года и о дальнейших планах по развитию муниципалитета.

«Сергиевский район развивается поступательно. В прошлом году были капитально отремонтированы важные социальные объекты. Высокими темпами шли благоустройство территорий, ремонт дорог, обустройству объектов инженерной инфраструктуры», — сказал руководитель региона.

Всего в 2025 году в районе направили на объекты капитального строительства 875 миллионов рублей, из которых более 600 млн — из областного бюджета. Анатолий Екамасов поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что бюджет на 2026 год социально ориентированный. Особое внимание будет уделено объектам капитального строительства и социальной инфраструктуре.

