Игорь Лотков назначен и. о. вице-губернатора Воронежской области

Игорь Лотков родился в 1964 году в Горловке Донецкой области Украины. В 1986 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Немецкий язык и литература», в 2010-м — Институт менеджмента, маркетинга и финансов по программе «Финансы и кредит». С 2009 года работал в департаменте промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области. С 2010 года — директор казенного учреждения «Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области». В 2015 году возглавил департамент обеспечения реализации инвестиционных проектов федерального Министерства по развитию Дальнего Востока. С ноября 2016 года — руководитель управления главы Воронежа. Мэром облцентра в тот момент был Александр Гусев, который в декабре 2017-го стал врио губернатора Воронежской области, а в сентябре 2018-го избрался на эту должность без приставки. Игорь Лотков, в свою очередь, в мае 2018 года стал главой секретариата губернатора.