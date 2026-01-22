В Совфеде подтвердили поэтапные ограничения Telegram

Речь идёт о поэтапных мерах, которые начались ещё в августе 2025 года. Как сообщает Lenta.ru, часть функций мессенджера уже ограничена: пользователи сталкиваются с проблемами при совершении аудио- и видеозвонков, а также наблюдается замедление передачи медиафайлов и задержки при отправке изображений и видео.