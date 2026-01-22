Ричмонд
В Совфеде подтвердили поэтапные ограничения Telegram

Власти объяснили проблемы с работой мессенджера нежеланием платформы выполнять требования по борьбе с преступлениями.

Источник: Om1 Омск

В России продолжают вводить ограничения в отношении мессенджера Telegram, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. По его словам, ограничения связаны с тем, что администрация платформы отказывается выполнять требования российского законодательства по предупреждению и пресечению преступлений на территории страны.

Речь идёт о поэтапных мерах, которые начались ещё в августе 2025 года. Как сообщает Lenta.ru, часть функций мессенджера уже ограничена: пользователи сталкиваются с проблемами при совершении аудио- и видеозвонков, а также наблюдается замедление передачи медиафайлов и задержки при отправке изображений и видео.

По словам Шейкина, такие шаги предпринимаются из-за того, что мессенджеры, в том числе Telegram, используются для «организации терактов, мошенничества и других преступлений», и платформа якобы не обеспечивает эффективное пресечение противоправной деятельности. Он также рекомендовал россиянам переориентироваться на национальные мессенджеры в качестве альтернативы иностранному сервису.

Представители Роскомнадзора в ответ заявили, что ранее уже комментировали ситуацию и не подтверждают введение новых мер сверх тех, о которых известно: ограничения голосовой связи были введены раньше, и сейчас официально никаких дополнительных «новых» санкций для Telegram не объявлено.

Несмотря на ограничения, полная блокировка Telegram пока не рассматривается официальными лицами: депутаты отмечают, что сервис, по их мнению, «в целом взаимодействует с российскими властями», и при устранении претензий работа мессенджера может вернуться к нормальной скорости.