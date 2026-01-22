Ричмонд
В Кремле ответили на заявления министра обороны Украины об убийстве россиян

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Кремле обратили внимание на заявления нового министра обороны Украины Михаила Федорова о стратегической цели ВСУ убивать 50 тысяч россиян в месяц, но в нем нет ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили. Собственно, ничего нового здесь не содержится», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление Федорова.

