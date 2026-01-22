В правительстве Омской области произошли громкие назначения

В четверг, 22 января 2026 года, опубликованы указы о продлении полномочий двух сотрудников правительства Омской области. Соответствующие указы подписаны главой региона Виталием Хоценко.
«Назначить Кириенко Виталия Владимировича заместителем министра внутренней политики Омской области — начальником управления по работе с органами местного управления Министерства внутренней политики Омской области 22 января 2026 года сроком на один год», — говорится в документе.
Кириенко занял этот пост в 2024 году. В 2025 году также продлялись его полномочия.
В еще одном указе речь идет о продлении полномочий первого заместителя министра труда и социального развития Александра Рыскалкина. Он получил эту должность в январе 2025 года.