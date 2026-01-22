Губернатор Хоценко провел совещание по капремонту омских вузов и научных центров

Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, в 2025 году капитальный ремонт выполнен в 19 зданиях семи омских вузов, на эти цели из федерального бюджета направлено около 600 млн рублей. Дополнительно ОмГУ имени Ф. М. Достоевского получил 214,8 млн рублей на оснащение главного корпуса.