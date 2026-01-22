Губернатор Хоценко провел совещание по капремонту омских вузов и научных центров

В четверг, 22 января 2026 года, губернатор Виталий Хоценко провел совещание по вопросам ремонта учреждений высшего образования и научных организаций региона, а также сопровождению вузов в привлечении федерального финансирования. Данные вопросы регулярно рассматриваются в формате ежемесячных рабочих встреч.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, в 2025 году капитальный ремонт выполнен в 19 зданиях семи омских вузов, на эти цели из федерального бюджета направлено около 600 млн рублей. Дополнительно ОмГУ имени Ф. М. Достоевского получил 214,8 млн рублей на оснащение главного корпуса.
Заявлено, что в 2026 году основной объем работ будет связан с ремонтом студенческих общежитий. Федеральную поддержку получили восемь проектов шести омских вузов и оцениваются в общую сумму более 2,6 млрд рублей.
Отметим, что по поручению Виталия Хоценко вузы получают помощь на всех этапах подготовки проектов — от оформления заявок и разработки проектной документации до прохождения экспертизы и организации ремонтных работ. Известно, что параллельно образовательные организации уже готовят новые заявки на обновление учебных и лабораторных корпусов.
Добавим, что отдельное внимание в регионе уделяется проекту создания межвузовского кампуса. Сейчас ведется подготовка заявки для участия в конкурсном отборе Минобрнауки России. С января в Омской области этот вопрос включен в повестку ежемесячных совещаний.