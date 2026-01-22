Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 22 января: главное

Кремль не комментирует «стадию переговоров» по Украине в преддверии приезда Уиткоффа в Москву.
Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву 22 января после 7−8 часов вечера.
Продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам.
Ушаков проведет телефонный брифинг для журналистов по итогам встречи Путина и Уиткоффа.
Вопросы по Гренландии не касаются России.
Путин высоко оценивает результативность миротворческих усилий по Украине Трампа и его команды.
Киевский режим продолжает свою политику, но ему настает время принимать решения.
В заявлении нового министра обороны Украины Михаила Федорова нет ничего нового.
Взнос $1 млрд в «Совет мира» потребует разблокировки активов РФ в США.
Как будет оформлен [процесс направления активов] юридически пока непонятно. Это все нужно обсуждать. Это требует разблокировки. Это потребует определенных действий со стороны США.
Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов.
Переговоры Путина и Аббаса 22 января продолжатся в формате рабочего завтрака.
«Совет мира» по Газе и другие вопросы, связанные с палестинским взаимодействием, будут в повестке обсуждения лидеров РФ и Палестины.
Главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях.
Путин обсудит с Аббасом выделение $1 млрд из замороженных активов в «Совет мира».
Глава государства также в четверг проведет совещание по вопросам электронной промышленности.