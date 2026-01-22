Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 22 января: главное

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль не комментирует «стадию переговоров» по Украине в преддверии приезда Уиткоффа в Москву.

Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву 22 января после 7−8 часов вечера.

Продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости)

Ушаков проведет телефонный брифинг для журналистов по итогам встречи Путина и Уиткоффа.

Вопросы по Гренландии не касаются России.

Путин высоко оценивает результативность миротворческих усилий по Украине Трампа и его команды.

Киевский режим продолжает свою политику, но ему настает время принимать решения.

В заявлении нового министра обороны Украины Михаила Федорова нет ничего нового.

Взнос $1 млрд в «Совет мира» потребует разблокировки активов РФ в США.

Как будет оформлен [процесс направления активов] юридически пока непонятно. Это все нужно обсуждать. Это требует разблокировки. Это потребует определенных действий со стороны США.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов.

Переговоры Путина и Аббаса 22 января продолжатся в формате рабочего завтрака.

«Совет мира» по Газе и другие вопросы, связанные с палестинским взаимодействием, будут в повестке обсуждения лидеров РФ и Палестины.

Главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Путин обсудит с Аббасом выделение $1 млрд из замороженных активов в «Совет мира».

Глава государства также в четверг проведет совещание по вопросам электронной промышленности.

