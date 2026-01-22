Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: США не подписали соглашение с Украиной в Давосе

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Одной из причин, по которой США не станут подписывать в Давосе план послевоенного восстановления Украины, стало желание американской стороны услышать точку зрения Москвы. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как напоминает в этой связи издание, президент РФ Владимир Путин примет специального посланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

Один из чиновников, с которыми пообщались журналисты газеты, обратил внимание на отказ России согласиться на план урегулирования на Украине, который США разработали с Украиной при поддержке европейских лидеров.

Financial Times также указывает на глубокие разногласия между Соединенными Штатами и Европой по поводу Гренландии и «Совета мира» по управлению сектором Газа, что также делает невозможным подписание плана восстановления Украины на $800 млрд, на который рассчитывал Владимир Зеленский. Он сейчас находится на пути в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Всемирного экономического форума, сообщил его советник. Это же подтвердили источники Financial Times.

Трамп, выступая в среду в Давосе, сообщил, что ожидает встречи с Зеленским, который на тот момент находился в Киеве.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше