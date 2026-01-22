FT: США не подписали соглашение с Украиной в Давосе

Financial Times также указывает на глубокие разногласия между Соединенными Штатами и Европой по поводу Гренландии и «Совета мира» по управлению сектором Газа, что также делает невозможным подписание плана восстановления Украины на $800 млрд, на который рассчитывал Владимир Зеленский. Он сейчас находится на пути в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Всемирного экономического форума, сообщил его советник. Это же подтвердили источники Financial Times.