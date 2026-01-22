Лукашенко сказал о реализации дерзких планов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам во Дворце Независимости сказал о реализации дерзких планов в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».