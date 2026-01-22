Лукашенко сказал о реализации дерзких планов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам во Дворце Независимости сказал о реализации дерзких планов в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы, проекты и замыслы, — обратил внимание глава Беларуси.
Александр Лукашенко подчеркнул, что наступило время конкретных дел, а также новых прорывных открытий на благо страны.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил белорусских дипломатов о переломном этапе.
Кроме того, Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026.