Лукашенко оценил беспрецедентную ситуацию в мире

Глава Беларуси отметил, что в подобном стремительно меняющемся мире есть вещи абсолютные. Это любовь, привязанность к родной земле, к своим родным и близким. Кроме того, обратил внимание он, все это также лежит в основе всех научных исследований, дает опору, правильные ориентиры, а также наполняется смыслом все то, что создается.