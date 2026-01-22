Ричмонд
Лукашенко оценил беспрецедентную ситуацию в мире

Лукашенко назвал главную особенность времени.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам в четверг, 22 января, оценил беспрецедентную ситуацию в мире. Подробности приводит БелТА.

— Главная особенность нашего времени — беспрецедентное количество новаций. Меняется все: парадигмы, технологии, темы развития — влево-вправо, вперед-назад ускорились, — подчеркнул президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, меняются и люди. Он заметил, что также трансформируются геополитический и идеологические ландшафты:

— На наших глазах набирает скорость новый этап так называемой цифровой революции.

Глава Беларуси отметил, что в подобном стремительно меняющемся мире есть вещи абсолютные. Это любовь, привязанность к родной земле, к своим родным и близким. Кроме того, обратил внимание он, все это также лежит в основе всех научных исследований, дает опору, правильные ориентиры, а также наполняется смыслом все то, что создается.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026.

Тем временем глава МИД Беларуси раскрыл, с какой страной ЕС быстрее всего восстановится сотрудничество.

Кроме того, Максим Рыженков сказал, что Беларусь несколько раз подумает, нужно ли восстанавливать сотрудничество с Литвой.

