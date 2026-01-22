МИД показал министра иностранных дел Беларуси в образе Супермена

МИД показал министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в образе Супермена. Информация опубликована в социальных сетях Министерства иностранных дел.
В ведомстве напомнили, что 22 января в стране отмечают День дипломатического сотрудника. В МИД заверили, что обещают и далее достойно представлять, а также отстаивать интересы страны на международной арене. Поздравление сопровождалось иллюстрацией главы МИД в образе Супермена.
МИД опубликовал фото министра иностранных дел Беларуси в образе Супермена. Фото: соцсети МИД Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил белорусских дипломатов о переломном этапе.
Кстати, глава МИД Беларуси раскрыл, с какой страной ЕС быстрее всего восстановится сотрудничество.
Кроме того, Максим Рыженков сказал, что Беларусь несколько раз подумает, нужно ли восстанавливать сотрудничество с Литвой.