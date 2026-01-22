МИД показал министра иностранных дел Беларуси в образе Супермена

В ведомстве напомнили, что 22 января в стране отмечают День дипломатического сотрудника. В МИД заверили, что обещают и далее достойно представлять, а также отстаивать интересы страны на международной арене. Поздравление сопровождалось иллюстрацией главы МИД в образе Супермена.