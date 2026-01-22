Будущее мира невозможно без ученых, заявил Лукашенко

МИНСК, 22 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущее страны и мира невозможно без ученых.
«На наших глазах набирает скорость новый этап цифровой революции. Будущее, о котором еще вчера грезили самые продвинутые фантасты, наступило. И это будущее — время науки, без нее обеспечить безопасность, благосостояние государства и мира в целом невозможно», — сказал Лукашенко на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестаты профессора.
По словам президента, белорусская наука в условиях глобальных вызовов и неопределенности демонстрирует устойчивость и способность к восприятию и постоянному развитию инноваций.
«Стране нужны своевременные и эффективные решения. Если сегодня не будет прорывных научных открытий, завтра у нас не будет уникальных технологий. Экономика знаний, так называемый искусственный интеллект, биотехнологии, умное сельское хозяйство, новые материалы — все это находится в сфере интересов наших ученых, в том числе вас, присутствующих в этом зале», — цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
Лукашенко сказал, что главной особенностью нынешнего времени является беспрецедентное количество новаций.
«Меняется все: парадигмы, технологии, темпы развития — влево-вправо, вперед-назад ускорились. Да и мы сами, люди, меняемся. Стремительно трансформируются идеологический и геополитический ландшафты», — сказал он.
Белорусский лидер отметил, что ученые не только создают новые знания, но и формируют стратегическое видение развития науки, участвуют в экспертной оценке ключевых решений, а перед отечественной наукой стоят стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств, междисциплинарных исследований и производственных школ, интеграция науки, образования и реального сектора экономики с выходом на внедрение и серийное производство.
«Повышение продуктивности такого взаимодействия и снижение технологической зависимости — наш главный приоритет», — заявил он.
Дипломы доктора наук глава государства вручил 12 ученым. В частности, вручены дипломы доктора технических наук, сельскохозяйственных наук, искусствоведения, экономических, психологических и медицинских наук. Несколько ученых получили аттестаты профессора.