Будущее мира невозможно без ученых, заявил Лукашенко

«Стране нужны своевременные и эффективные решения. Если сегодня не будет прорывных научных открытий, завтра у нас не будет уникальных технологий. Экономика знаний, так называемый искусственный интеллект, биотехнологии, умное сельское хозяйство, новые материалы — все это находится в сфере интересов наших ученых, в том числе вас, присутствующих в этом зале», — цитирует слова Лукашенко агентство Белта.