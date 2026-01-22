Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте призвал европейцев повышать военные расходы и не беспокоиться о Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и своих армий, а также не беспокоиться о Гренландии и других долгосрочных последствиях. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о расколе в НАТО вокруг Гренландии, Рютте заявил: «Я скажу европейским коллегам — займитесь реализацией соглашения в Гааге (о повышении военных расходов стран НАТО c 2% до 5% ВВП — прим. ТАСС). Разворачивайте военные производства, утверждайте оборонные бюджеты, увеличивайте число людей в форме — это главное. Германия лидирует в этом, она будет тратить в 2029 году на €90 млрд в год больше, чем в 2021 году, создавая военные заводы повсюду. И при этом по сравнению с США европейская военно-промышленная база остается очень маленькой, и мы должны накачать ее».

Рютте призвал европейских коллег сосредоточиться на поддержке Украины как способе «защититься от России» и «не беспокоиться о долгосрочных последствиях, в том числе по Гренландии».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше