Рютте призвал европейцев повышать военные расходы и не беспокоиться о Гренландии

Отвечая на вопрос о расколе в НАТО вокруг Гренландии, Рютте заявил: «Я скажу европейским коллегам — займитесь реализацией соглашения в Гааге (о повышении военных расходов стран НАТО c 2% до 5% ВВП — прим. ТАСС). Разворачивайте военные производства, утверждайте оборонные бюджеты, увеличивайте число людей в форме — это главное. Германия лидирует в этом, она будет тратить в 2029 году на €90 млрд в год больше, чем в 2021 году, создавая военные заводы повсюду. И при этом по сравнению с США европейская военно-промышленная база остается очень маленькой, и мы должны накачать ее».