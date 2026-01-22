Премьер Молдовы в Давосе провел встречу главой ЕБРР

В ходе встречи стороны обсудили успехи Молдовы в укреплении энергетической независимости за счет диверсификации источников энергии и взаимоподключения сетей с ЕС, строительство 25-километрового участка электрифицированной железной дороги между Яссами и Унгенами с европейской колеей, железнодорожного моста Фэлчиу и будущего открытия линии Кагул — Галац, предназначенной как для грузовых, так и для пассажирских железнодорожных перевозок. Все эти масштабные проекты получили финансирование ЕБРР.