Премьер Молдовы в Давосе провел встречу главой ЕБРР

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну на встрече с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в Давосе отчитался о реализации в республике проектов, развивающихся при поддержке банка.
«Премьер-министр подчеркнул важность поддержки ЕБРР в проектах, лежащих в основе преобразований, начатых в Республике Молдова, выполнении европейской повестки и привлечении иностранных инвестиций в экономику страны», — сообщает пресс-служба правительства.
В ходе встречи стороны обсудили успехи Молдовы в укреплении энергетической независимости за счет диверсификации источников энергии и взаимоподключения сетей с ЕС, строительство 25-километрового участка электрифицированной железной дороги между Яссами и Унгенами с европейской колеей, железнодорожного моста Фэлчиу и будущего открытия линии Кагул — Галац, предназначенной как для грузовых, так и для пассажирских железнодорожных перевозок. Все эти масштабные проекты получили финансирование ЕБРР.
«Стороны проанализировали новые возможности для сотрудничества в контексте обозначенных приоритетов, в том числе в энергетическом секторе, подчеркнув, что в настоящее время реализуются 67 проектов общей стоимостью 1,1 миллиона евро в различных секторах, и около 24% портфеля проектов ЕБРР ориентировано на поддержку предприятий», — заявили в пресс-службе кабмина.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал почти 2,9 миллиарда евро в 193 проекта в Республике Молдова, из которых 1,7 миллиарда евро было выделено с 2022 года. Примерно 40% портфеля ЕБРР направлено на инфраструктуру, а инвестиции в энергетику, транспортную инфраструктуру и поддержку малых и средних предприятий призваны напрямую способствовать устойчивому экономическому росту и укреплению европейского пути Республики Молдова.