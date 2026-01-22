Ричмонд
Премьер Дании: сделка по Гренландии не касается суверенитета

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила с коммюнике по поводу соглашения по Гренландии. В сообщении говорится, что договоренность подразумевает сохранение суверенитета королевства над островом, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Фредриксен уточнила, что разработкой документа занимаются США и НАТО. Она добавила, что в командовании Североатлантического альянса учитывают позицию Дании. «Мы можем обсуждать все, что касается политики: безопасность, инвестиции, экономику. Но наш суверенитет мы не обсуждаем. Решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, могут принимать лишь Дания и Гренландия», — приводит текст коммюнике главы датского правительства «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

Премьер Дании объяснил, что власти страны имеют возможность напрямую обратиться к руководству НАТО по всем вопросам, которые касаются острова. Она отметила, что гарантия безопасности в Арктике — цель всего альянса, поэтому эта тема не обсуждается между генеральным секретарем объединения Марком Рютте и американским лидером Дональдом Трампом. «Дания в течение длительного времени работает ради того, чтобы НАТО усиливала роль в Арктике», — подчеркнула она.

Фридриксен также рассказала, что Дания продолжит сотрудничество с союзниками по вопросам безопасности в арктической зоне. Она отметила, что Королевство не против установки в Гренландии системы ПРО «Золотой купол» США, но при условии, что США это будут делать с «уважением» к территориальной целостности Датского королевства.

НАТО в ближайшее время не намерено проводить учения в Гренландии. Об этом осведомленные источники из командования альянса сообщили Politico. Также военное объединение не рассматривает возможность размещать полноценную миссию в Арктике.

