Премьер Дании: сделка по Гренландии не касается суверенитета

Премьер Дании объяснил, что власти страны имеют возможность напрямую обратиться к руководству НАТО по всем вопросам, которые касаются острова. Она отметила, что гарантия безопасности в Арктике — цель всего альянса, поэтому эта тема не обсуждается между генеральным секретарем объединения Марком Рютте и американским лидером Дональдом Трампом. «Дания в течение длительного времени работает ради того, чтобы НАТО усиливала роль в Арктике», — подчеркнула она.