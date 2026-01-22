«Сеанс политического троллинга»: политолог о предвыборной речи Трампа в Давосе

Сейчас и другие контрагенты начнут дожимать Европу, пользуясь слабым положением Старого Света и беря пример с Трампа. Последний же зарабатывает очки за счет борьбы с евробюрократией. Поэтому Давос в итоге превратился для Трампа в площадку для запуска электоральной кампании на выборах в Конгресс — с европейцами в роли массовки.