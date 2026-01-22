«Сеанс политического троллинга»: политолог о предвыборной речи Трампа в Давосе

В среду Дональд Трамп выступил на ВЭФ. Он затронул украинский вопрос, тему Гренландии и раскритиковал политику Евросоюза.
Дудаков обращает внимание, что Трамп прошелся по глобализации, мигрантам и «зеленой повестке» Давосского форума. Также американский лидер потребовал от европейских союзников компенсировать расходы за те годы, что страны экономили на оборонных расходах и жили за счет США.
«Переговоры по Украине все же пройдут, но европейскую партию заранее вывели из равновесия кризисом в отношениях с США, влиять на процесс им будет сильно сложнее», — считает Дудаков.
Эксперт также отмечает некоторую растерянность в словах американского лидера. Поначалу Белый дом надеялся на мирную и добровольную интеграцию Гренландии. Сейчас же Вашингтон пытается давить на Европу. Теперь Трамп пытается заставить европейцев под угрозой тарифов придумать способ, как передать Гренландию США, пишет политолог.
Дудаков обратил внимание, что Европа сейчас переживает далеко не лучшие времена: давление США, внутренний раскол в ЕС. Политолог считает, что конфронтация с США подтолкнет европейские элиты к диалогу с Китаем и Индией. Но внутренний разлад в странах ЕС окажет влияние на результативность таких союзов.
Сейчас и другие контрагенты начнут дожимать Европу, пользуясь слабым положением Старого Света и беря пример с Трампа. Последний же зарабатывает очки за счет борьбы с евробюрократией. Поэтому Давос в итоге превратился для Трампа в площадку для запуска электоральной кампании на выборах в Конгресс — с европейцами в роли массовки.