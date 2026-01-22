Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России

В 2002 — 2009 годах на различных должностях работал в Минфине Беларуси, а с 2009 по 2012 годы был начальником Главного управления финансов Минфина, следующие три года возглавлял главк, который занимался бюджетной политикой в министерстве, в 2015 — 2018 годах был заместителем министра, в 2018 — 2020 годах первым заместителем министра финансов.