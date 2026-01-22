Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня нового посла Беларуси в России, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Послом Беларуси в России с июня 2024 года был Александр Рогожник, однако 15 января 2026-го глава государства назначил его председателем Витебского облисполкома.
Новый посол был назначен главой государства 22 января, когда в стране отмечается День дипломатического работника.
«Юрий Селиверстов — посол Республики Беларусь в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Экономист и финансист.
С 4 июня 2020 года Юрий Селиверстов занимал пост министра финансов Беларуси. Новым белорусским послом в России стал экономист с многолетним опытом работы в финансовой системе.
Селиверстов закончил Белорусский государственный экономический университет, (2002 г.) и Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2009 г.).
В 2002 — 2009 годах на различных должностях работал в Минфине Беларуси, а с 2009 по 2012 годы был начальником Главного управления финансов Минфина, следующие три года возглавлял главк, который занимался бюджетной политикой в министерстве, в 2015 — 2018 годах был заместителем министра, в 2018 — 2020 годах первым заместителем министра финансов.