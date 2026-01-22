Выборы губернатора Пермского края обошлись бюджету в 532 млн рублей

ПЕРМЬ, 22 января, ФедералПресс. На подготовку и проведение губернаторских выборов, которые состоялись в прошлом году, из краевого бюджета выделили чуть более 534 млн рублей. Фактически же на эти цели потратили 532,9 млн рублей. Такие цифры на пленарном заседании Заксобрания Прикамья привел председатель регионального избиркома Игорь Вагин.