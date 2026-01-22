Выборы губернатора Пермского края обошлись бюджету в 532 млн рублей

«Освоение выделенных средств составило 99,8%. Основная статья расходов — оплата труда членов избирательных комиссий. На это направили 410,6 млн рублей», — рассказал Игорь Вагин.
Также финансирование было выделено, в частности, на покупку технологического оборудования, информирование и подомовой обход избирателей, организацию видеонаблюдения, использование КОИБ.
По словам Игоря Вагина, остаток в размере 1,108 млн рублей, который образовался в связи с экономией при проведении госзакупок, был возвращен в краевую казну.
Напомним, выборы губернатора Прикамья прошли в сентябре 2025 года в единый день голосования. Их уверенно выиграл Дмитрий Махонин, который переизбрался на второй срок.