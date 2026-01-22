Ричмонд
Выборы губернатора Пермского края обошлись бюджету в 532 млн рублей

ПЕРМЬ, 22 января, ФедералПресс. На подготовку и проведение губернаторских выборов, которые состоялись в прошлом году, из краевого бюджета выделили чуть более 534 млн рублей. Фактически же на эти цели потратили 532,9 млн рублей. Такие цифры на пленарном заседании Заксобрания Прикамья привел председатель регионального избиркома Игорь Вагин.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Освоение выделенных средств составило 99,8%. Основная статья расходов — оплата труда членов избирательных комиссий. На это направили 410,6 млн рублей», — рассказал Игорь Вагин.

Также финансирование было выделено, в частности, на покупку технологического оборудования, информирование и подомовой обход избирателей, организацию видеонаблюдения, использование КОИБ.

По словам Игоря Вагина, остаток в размере 1,108 млн рублей, который образовался в связи с экономией при проведении госзакупок, был возвращен в краевую казну.

Напомним, выборы губернатора Прикамья прошли в сентябре 2025 года в единый день голосования. Их уверенно выиграл Дмитрий Махонин, который переизбрался на второй срок.