Лукашенко назначил нового министра финансов

С июня 2020 года и до сегодняшнего дня министерство финансов Беларуси возглавлял Юрий Селиверстов.

Источник: Совет Республики Национального собрания

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня нового министра финансов, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Владислав Татаринович — министр финансов», — говорится в сообщении.

До сегодняшнего кадрового решения главы государства Минфин возглавлял Юрий Селиверстов, он был назначен на этот пост 4 июня 2020 года.

Ранее Татаринович занимал должность заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, он находился на этом посту с сентября 2025 года.

До перехода в Совет Республики Татаринович работал в министерстве финансов на различных должностях. В 2001 году он был назначен заместителем начальника главного управления — начальником управления налоговой политики главного управления налоговой политики и доходов бюджета, в 2009 году — заместителем министра финансов.

В ноябре 2025 года президент Беларуси назначил Татариновича новым координатором по достижению Целей устойчивого развития.

