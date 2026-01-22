Лукашенко назначил нового министра финансов

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня нового министра финансов, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Владислав Татаринович — министр финансов», — говорится в сообщении.
До сегодняшнего кадрового решения главы государства Минфин возглавлял Юрий Селиверстов, он был назначен на этот пост 4 июня 2020 года.
Ранее Татаринович занимал должность заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, он находился на этом посту с сентября 2025 года.
До перехода в Совет Республики Татаринович работал в министерстве финансов на различных должностях. В 2001 году он был назначен заместителем начальника главного управления — начальником управления налоговой политики главного управления налоговой политики и доходов бюджета, в 2009 году — заместителем министра финансов.
В ноябре 2025 года президент Беларуси назначил Татариновича новым координатором по достижению Целей устойчивого развития.