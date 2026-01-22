Лукашенко назначил экс-главу Минфина Селиверстова новым послом в России

Вместе с тем он добавил: часто говорится о том, что посольство в России является не просто посольством — это второе правительство. Глава государства заметил, что это основной рынок, где Беларусь продает свою продукцию, а Россия — основная страна, инвестирующая в Беларусь, помогающая стране всегда: