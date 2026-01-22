Лукашенко назначил экс-главу Минфина Селиверстова новым послом в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня в четверг, 22 января, назначил экс-главу Министерства финансов Юрия Селиверстова послом Беларуси в России. Подробности сообщает БелТА.
Юрий Селиверстов также по совместительству будет являться представителем Беларуси в интеграционных структурах. Кроме того, он наделяется полномочиями заместителя премьер-министра.
Глава Беларуси уточнил, что глава Администрации президента Дмитрий Крутой характеризовал Юрия Селиверстова как человека напористого и жесткого, в хорошем смысле слова непоседу, который готов «метаться по стране, соседним и другим странам».
— Я подумал, а почему бы в России не работать такому человеку, где нужно бывать в регионах, работать, сотрудничать с российскими регионами, держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации. И прежде всего в торговле.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Юрий Селиверстов посвящен в названные проблемы, он владеет информацией про основные проблемы, которые есть в отношениях Беларуси и России.
— Пришел к выводу, что из всех кандидатур, которые предлагали, наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России, — заявил президент Беларуси.
Вместе с тем он добавил: часто говорится о том, что посольство в России является не просто посольством — это второе правительство. Глава государства заметил, что это основной рынок, где Беларусь продает свою продукцию, а Россия — основная страна, инвестирующая в Беларусь, помогающая стране всегда:
— Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь. И уровень должен быть соответствующий, и знания, и желание работать. Поэтому остановились на вашей кандидатуре.
Юрий Селиверстов: биография, что известно, посол Беларуси в России, 2026.
Юрий Селиверстов родился в Минске в 1978 году. В 2002 году он окончил Белорусский Белорусский государственный экономический университет, а в 2009 году — Академию управления при президенте Беларуси.
В период с 2002 по 2009 годы Селиверстов работал в Министерстве финансов на разных должностях. С 2009 по 2012 годы он занимал должность начальника Главного управления финансов производственной сферы Министерства финансов.
С 2012 по 2015 годы Селиверстов был начальником Главного управления бюджетной политики Министерства финансов, а в период с 2015 по 2018 года — заместителем главы Минфина. С 2018 по 2020 году он стал первым заместителем министра финансов. А 4 июня 2020 года стал главой ведомства.
