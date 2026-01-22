Шпионские игры закончились провалом: В Москве задержан агент молдавских спецслужб — СИБ опровергает обвинения

В Москве задержан агент молдавских спецслужб, приехавший для выполнения задания, угрожающего безопасности России.
В изъятых у него средствах связи обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы, подтверждающая указанные обстоятельства.
"Это уже не первый случай, когда спецслужбы Республики Молдова, имея финансовую и консультационную поддержку западных наставников, несмотря на высокую вероятность разоблачения, засылают в Россию своих агентов.
Так, в мае 2025 года в городе Москве задержаны два агента молдавской разведки, прибывшие в Россию по поддельным документам для осуществления противоправной деятельности в ущерб безопасности нашей страны", — сообщили в ФСБ России.
ФСБ сообщила, что арестованный агент молдавских спецслужб прибыл в Москву в декабре 2025 года.
СИБ Молдовы опровергает обвинения, выдвинутые Россией.
«Подобные заявления представляют собой попытку манипулировать общественным мнением и обострить региональную ситуацию. Ведомство осуществляет свою деятельность в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права», — заявили в СИБ.