Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал второе правительство Беларуси

Лукашенко озвучил, где находится второе правительство Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня в четверг, 22 января, назвал второе правительство Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства во время назначения нового посла Беларуси в России, которым стал экс-глава Министерства финансов Юрий Селиверстов, заявил про второе правительство Беларуси:

— Посольство России — это не просто посольство. Это второе правительство, потому что это основной наш рынок, где мы продаем нашу продукцию.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Россия является основной страной, которая инвестирует в Беларусь, помогает стране всегда. Он отметил, что в Россию «лишь бы кого туда не пошлешь», уровень должен быть соответствующий. Также, заметил глава государства, что должны быть знания и желание работать.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко оценил беспрецедентную ситуацию в мире.

Кроме того, Лукашенко сказал о реализации дерзких планов в Беларуси.

Ранее мы писали, что в Беларуси власти смогут брать под управление иностранные компании.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше