Лукашенко назвал второе правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня в четверг, 22 января, назвал второе правительство Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства во время назначения нового посла Беларуси в России, которым стал экс-глава Министерства финансов Юрий Селиверстов, заявил про второе правительство Беларуси:
— Посольство России — это не просто посольство. Это второе правительство, потому что это основной наш рынок, где мы продаем нашу продукцию.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Россия является основной страной, которая инвестирует в Беларусь, помогает стране всегда. Он отметил, что в Россию «лишь бы кого туда не пошлешь», уровень должен быть соответствующий. Также, заметил глава государства, что должны быть знания и желание работать.
