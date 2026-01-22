Лукашенко назвал второе правительство Беларуси

Александр Лукашенко обратил внимание, что Россия является основной страной, которая инвестирует в Беларусь, помогает стране всегда. Он отметил, что в Россию «лишь бы кого туда не пошлешь», уровень должен быть соответствующий. Также, заметил глава государства, что должны быть знания и желание работать.