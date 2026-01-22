Ричмонд
Путин назвал условие для урегулирования на Ближнем Востоке

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Урегулирование на Ближнем Востоке возможно только при полноценном функционировании палестинского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Источник: РИА "Новости"

«Исходим из того, что только образование и полноценное функционирование палестинского государства может привести к окончательному урегулированию ближневосточного конфликта», — указал глава государства.

