Что пишут о выступлении Трампа на ВЭФ в Давосе зарубежные СМИ

Трамп в своем выступлении допустил 12 очень неловких моментов. Он не смог ровно дойти до места выступления; предположил, что в немецкоговорящей Швейцарии люди бы говорили по-немецки, «если бы США не были там» во время Второй мировой войны; перепутал Гренландию с Исландией; сказал, что жители Исландии называют его «папочкой». Трамп заявил, что Первая мировая война закончилась из-за «испанки»; сказал, что Швейцария процветает только благодаря США, а выборы в США в 2020 году были сфальсифицированы. Глава Белого дома назвал Гренландию «большим красивым куском льда», а губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома «хорошим парнем». Он счел ветряки «неудачниками» и так и не смог правильно произнести «Азербайджан». Кроме того, он попытался убедить публику, что цены на продукты питания, энергоносители, автомобили, авиабилеты, ипотечные ставки, арендная плата снизились.