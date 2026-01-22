Ричмонд
Что пишут о выступлении Трампа на ВЭФ в Давосе зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп в среду выступил в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Его речь была посвящена стратегическим вопросам, включая политику в отношении Гренландии, Европейского союза и ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Речь американского лидера дала понимание внешнеполитических инициатив нынешней администрации Белого дома, а также пролила свет на подходы к внутренней политике. Тем не менее многие зарубежные СМИ раскритиковали и содержание речи, и менторский тон Трампа, и его отношение к союзникам по НАТО.

The Atlantic

Демагогическая речь Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе показывает, что он до сих пор не понимает, как величие Америки функционирует в глобальном масштабе.

NBC News

Те, кто ожидал, что Трамп в Давосе будет вести себя дипломатично, столкнулись с жесткой реальностью и его антагонистическим подходом к союзникам.

Его более чем часовая речь на ВЭФ была наполнена оскорблениями в адрес военного потенциала Европы, ее экономики и культуры. Он также раскритиковал поддержку Европой Украины.

CNN

Резкая, враждебная речь Дональда Трампа перед бизнес-магнатами и чиновниками в Швейцарских Альпах в среду вряд ли могла развеять опасения насчет того, что западный альянс находится на грани развала.

Его выступление в Давосе, наполненное обидами и оскорблениями в адрес европейских коллег, оставило след.

Axios

Трамп во время вступления на форуме в Давосе обрушился с критикой на союзников США. Его высказывания подчеркивают, насколько напряженными стали отношения между США и Европой.

Трамп в своей речи оскорбил или высмеял Данию, Францию, Канаду, Швейцарию, Украину и Великобританию.

Business Insider

С такой речью вообще было лучше не высовываться. Трамп использовал выступление в Давосе в среду, чтобы выдвинуть свои аргументы в пользу контроля США над Гренландией, раскритиковать то, что он назвал экономическим спадом в Европе, и обозначить ряд приоритетов внутренней и глобальной политики — от тарифов и ставок по кредитным картам до Федеральной резервной системы. В выступлении он использовал одни из своих самых эмоциональных выражений.

The New Republic

В тревожной речи в Давосе Трамп, который известен внушительным списком авторитарных тенденций, заявил, что иногда «нужен диктатор».

Его выступление проливает дополнительный свет на его агрессивный, антагонистический подход к дипломатии, особенно после того, как он провел утро среды угрожая Европе, Канаде, Гренландии и, как ни странно, Исландии.

BuzzFeed

Трамп в своем выступлении допустил 12 очень неловких моментов. Он не смог ровно дойти до места выступления; предположил, что в немецкоговорящей Швейцарии люди бы говорили по-немецки, «если бы США не были там» во время Второй мировой войны; перепутал Гренландию с Исландией; сказал, что жители Исландии называют его «папочкой». Трамп заявил, что Первая мировая война закончилась из-за «испанки»; сказал, что Швейцария процветает только благодаря США, а выборы в США в 2020 году были сфальсифицированы. Глава Белого дома назвал Гренландию «большим красивым куском льда», а губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома «хорошим парнем». Он счел ветряки «неудачниками» и так и не смог правильно произнести «Азербайджан». Кроме того, он попытался убедить публику, что цены на продукты питания, энергоносители, автомобили, авиабилеты, ипотечные ставки, арендная плата снизились.

USA Today

Хотя в Белом доме попытались объяснить ошибку Трампа с Исландией в неловкой речи в Давосе игрой слов, Трамп не в первый раз путает Исландию и Гренландию. За день до своего выступления в Давосе он упомянул Исландию вместо Гренландии на брифинге в Белом доме с журналистами.

Associated Press

Европа вздохнула с облегчением после резкого изменения позиции Трампа по Гренландии. Он отменил тарифы, которые угрожал ввести в отношении восьми европейских стран, чтобы добиться контроля США над Гренландией.

The Conversation

Давос: одно место, две речи.

Премьер-министр Канады Марк Карни оставил Дональда Трампа в дураках. Стиль и тональность двух самых ожидаемых основных выступлений на ВЭФ отличались как нельзя больше.

Спокойная, взвешенная и выразительная речь Карни продемонстрировала его способность быть лидером. На фоне Трампа он выглядел настоящим государственным деятелем.

