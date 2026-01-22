Лукашенко сказал, почему в России должен работать посол- «непоседа»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 22 января сказал почему в России должен работать посол- «непоседа». Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Глава Беларуси назначил нового посла Беларуси в России, которым стал экс-глава Министерства финансов Юрий Селиверстов. Во время назначения президент уточнил:
— Понимая, что вы человек, как Дмитрий Николаевич (глава Администрации президента Дмитрий Крутой. — Ред.) говорит, я этого, правда, не видел, жесткий, напористый, непоседа в хорошем смысле, готовы метаться по стране, соседним и другим странам. Я подумал, а почему бы в России не работать такому человеку, где нужно бывать в регионах, работать, сотрудничать с российскими регионами, держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации.
Глава государства заметил, что прежде всего речь идет про торговлю. Он обратил внимание, что Юрий Селиверстов абсолютно посвящен в эти проблему. Кроме того, ему известны основные проблемы, имеющиеся в белорусско-российских отношениях. Александр Лукашенко признался, что пришел к следующему выводу: из всех кандидатур, которые были предложены на должность посла Беларуси в России, «наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России».
