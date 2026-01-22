Лукашенко сказал, почему в России должен работать посол- «непоседа»

Глава государства заметил, что прежде всего речь идет про торговлю. Он обратил внимание, что Юрий Селиверстов абсолютно посвящен в эти проблему. Кроме того, ему известны основные проблемы, имеющиеся в белорусско-российских отношениях. Александр Лукашенко признался, что пришел к следующему выводу: из всех кандидатур, которые были предложены на должность посла Беларуси в России, «наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России».