Путин обсудит с Уиткоффом использование замороженных активов РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос использования замороженных в США российских активов будет обсуждаться на встрече с представителями американской администрации. Глава государства объявил об этом на встрече в Кремле с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Источник: Пресс-служба Президента России

В графике Путина вечером назначена встреча с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«И сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве», — заявил президент, говоря о возможности использования замороженных активов в качестве взноса в «Совет мира», формируемый США.

