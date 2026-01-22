Путин обсудит с Уиткоффом использование замороженных активов РФ

В графике Путина вечером назначена встреча с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«И сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве», — заявил президент, говоря о возможности использования замороженных активов в качестве взноса в «Совет мира», формируемый США.
