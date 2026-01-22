Ричмонд
Трамп подписал устав «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп подписал устав инициарованной им международной организации «Совет мира», который он же и возглавит. Документ подписали также представители стран—участниц. Организация будет работать в сотрудничестве с ООН.

Источник: Reuters

«Этот совет имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных», — сказал Дональд Трамп на церемонии учреждения совета в Давосе. «У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что сочетание “Совета мира” с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира — для всего мира, а не только для США», — добавил президент США.

На церемонии присутствовали также представители стран Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Аргентины, Парагвая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше