Трамп подписал устав «Совета мира»

«Этот совет имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных», — сказал Дональд Трамп на церемонии учреждения совета в Давосе. «У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что сочетание “Совета мира” с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира — для всего мира, а не только для США», — добавил президент США.
На церемонии присутствовали также представители стран Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Аргентины, Парагвая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Новость дополняется.