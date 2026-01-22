Лукашенко назначил нового министра финансов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 22 января назначил нового министра финансов Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Глава государства назначил главой Министерства финансов заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Владислава Татариновича.
— Он «денежный человек». Он хорошо знает финансовую работу. И я так чувствую, что все-таки в парламенте несколько ему тесновато, — обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко допустил, что, возможно, в парламенте не место и не дело Татариновича. Он добавил, что подумал о том, чтобы попробовать его на конкретной, но известной ему работе:
— Он же выходец полностью из этих денег — в Министерстве финансов работал.
По словам главы Беларуси, Владислав Татаринович умеет и знает тему и почему бы его знаниями не воспользоваться. Он надеется на то, что новый глава Минфина, пока будет работать на должности, сможет подготовить хороших учеников, которые смогут подрасти вместе с ним:
— И мы всегда сможем, если это будет необходимо, выдвигая его на новую должность, его ученикам предложить эту работу.
Владислав Татаринович, биография, что известно, министр финансов Беларуси, 2026.
Владислав Татаринович родился в июне 1971 года в деревне Селище Минского района. Он окончил Белорусский государственный экономический университет, Академию управления при президенте Беларуси.
Татаринович работал в Министерстве финансов на разных должностях. В 2021 году он был назначен на должность заместителя начальника главного управления — начальником управления налоговой политики главного управления налоговой политики и доходов бюджета. В 2009 году он стал заместителем министра финансов. В сентябре 2025 года он стал заместителем председателя Совета Республики.
