США — больше не партнер Молдовы, покупаем оружие во имя мира, народ против унири, у президента маленькая зарплата: Что заявила Санду на своей пресс-конференции в Кишиневе

Санду обвинила в сотый раз во всех бедах Россию, назвав ее главной угрозой нашей страны.

Источник: Комсомольская правда

Майя Санду, президентка Молдовы, выступила на пресс-конференции для провластных СМИ в здании президентуры.

Главное из того, что сказала Санду:

— Россия остаётся главным источником дестабилизации. Война остается значительным риском безопасности для Молдовы. Мы должны сосредоточиться на двух целях — сохранении мира и принадлежности к свободному, демократическому миру.

— Соединённые Штаты Америки больше не значатся среди внешних партнёров Республики Молдова, объявила Майя Санду, перечислив среди таковых Евросоюз, Румынию, НАТО и Украину.

— Майя Санду напомнила неблагодарному народу, что святая обязанность народа, прописанная в Конституции — участвовать в обороне страны от внешних угроз (переводя на человеческий, начинается прогрев, что придётся умирать на фронтах развязанной президенткой войны).

— Каждый день следует делать что должно на рабочем месте. Потому что лишь честной работой можно построить устойчивое благосостояние.

— Молдова знает о дискуссиях в Брюсселе о трансформации процесса присоединения к Евросоюзу новых членов с неполными, усечёнными правами на уровне принятия коллективных решений, однако Кишинёву об этом официально никогда ничего не сообщали и Майя Санду надеется, что «найдут механизм», чтобы обеспечить республике полноправное членство.

— Решение Приднестровского вопроса не является прерогативой президента", объявила Майя Санду, заметив, что это вопросы в ведении правительства Молдовы и бюро реинтеграции.

Присутствие российских войск на левом берегу она назвала главным препятствием для урегулирования, признавшись, что «в настоящий момент нет решения» для их вывода.

— Мы хотим провести выборы в Гагаузии корректными и свободными. Это будет хорошо для всех. Раньше там выборы не были свободными.

— Гагаузия сохранится по итогам административно-территориальной реформы в Молдове, однако, возможно слияние сел в составе автономии.

— Санду снова призвала бороться с коррупцией.

-Я не хочу входить в дискуссии о своей зарплате, но мне кажется, не совсем естественным, когда треть или четверть сотрудников администрации президента… т.е., это хорошо, что у них более высокая зарплата, но у них зарплата выше, чем у президента.

— Беспилотники, незаконно вторгающиеся в наше пространство, угрожают нашим домам, экономике и миру.

— В 2026 году мы получим еще один радар, который будет приобретен на безвозвратную помощь ЕС. Мы продолжим инвестировать в средства воздушной защиты.

