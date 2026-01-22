Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан присоединился к Совету мира по Газе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Источник: Курсив

Подписание документа состоялось в швейцарском Давосе, где проходит международный экономический форум. По данным CNN, на церемонии присутствовали представители менее чем из 20 стран. Хотя ранее сообщалось о 35 участниках.

«У нас замечательная команда и невероятно талантливые молодые люди, которые руководят ею изнутри», — сказал Трамп во время объявления состава совета директоров в совете.

Американский президент добавил, что новая организация намерена сотрудничать с ООН, отметив нереализованный потенциал Объединенных наций. Трамп отметил, что мир сегодня «более спокойный» и выразил уверенность, что Совет мира в ближайшее время поможет добиться устойчивого мира в Газе.

Как пишет «Коммерсант» в организации у каждой страны-участницы есть один голос, а решения принимаются большинством. Однако они вступают в силу только после одобрения председателя совета Дональда Трампа.

Голосования в Совете проводятся не реже одного раза в год, а заседания могут проходить чаще по решению председателя. Трамп намерен сохранить пост главы организации после окончания президентского срока.

Также сообщается, что для получения статуса постоянного члена страна-участница должна внести $1 млрд. Временное членство на три года — бесплатное. Полученные деньги планируется направить на восстановление сектора Газа.

По информации портала Axios, нынешний глава Белого дома направил приглашения 58 странам. В их числе израильский премьер Биньямин Нетаньяху и глава Беларуси Александр Лукашенко.

Известно также, что большая часть стран Евросоюза отклонили предложение Трампа по участию в работе Совета. Некоторые европейские страны опасаются, что организация заменит ООН в решении мировых конфликтов.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что палестинцы в Узбекистане получат социальную помощь.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше