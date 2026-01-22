Узбекистан присоединился к Совету мира по Газе

Подписание документа состоялось в швейцарском Давосе, где проходит международный экономический форум. По данным CNN, на церемонии присутствовали представители менее чем из 20 стран. Хотя ранее сообщалось о 35 участниках.
«У нас замечательная команда и невероятно талантливые молодые люди, которые руководят ею изнутри», — сказал Трамп во время объявления состава совета директоров в совете.
Американский президент добавил, что новая организация намерена сотрудничать с ООН, отметив нереализованный потенциал Объединенных наций. Трамп отметил, что мир сегодня «более спокойный» и выразил уверенность, что Совет мира в ближайшее время поможет добиться устойчивого мира в Газе.
Как пишет «Коммерсант» в организации у каждой страны-участницы есть один голос, а решения принимаются большинством. Однако они вступают в силу только после одобрения председателя совета Дональда Трампа.
Голосования в Совете проводятся не реже одного раза в год, а заседания могут проходить чаще по решению председателя. Трамп намерен сохранить пост главы организации после окончания президентского срока.
Также сообщается, что для получения статуса постоянного члена страна-участница должна внести $1 млрд. Временное членство на три года — бесплатное. Полученные деньги планируется направить на восстановление сектора Газа.
По информации портала Axios, нынешний глава Белого дома направил приглашения 58 странам. В их числе израильский премьер Биньямин Нетаньяху и глава Беларуси Александр Лукашенко.
Известно также, что большая часть стран Евросоюза отклонили предложение Трампа по участию в работе Совета. Некоторые европейские страны опасаются, что организация заменит ООН в решении мировых конфликтов.
