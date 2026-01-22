Лукашенко сказал, кто в Беларуси денежный человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня сказал, кто в Беларуси денежный человек. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, назначая нового министра финансов, которым стал Владислав Татаринович, подчеркнул:
— Человек погряз полностью в деньгах (улыбается. — Ред.). Он «денежный человек», он хорошо знает работу финансовую.
Александр Лукашенко добавил, что чувствует, что в парламенте Владиславу Татариновичу несколько тесновато. Он предположил, что, вероятно, это не его место, не его дело.
— И подумал о том, что попробуем его на конкретной, но известной ему работе. Он же выходец полностью из этих денег — в Министерстве финансов работал, — озвучил подробности президент Беларуси.
Глава государства уточнил, что экс-глава Минфина Юрий Селиверстов, назначенный послом Беларуси в России, также рекомендовал Владислава Татариновича на должность министра финансов Беларуси, положительно о нем отзывался.
— Деньги он любит, умеет считать государственные деньги и уверен, что свято будет блюсти копейку и разбрасываться не будет этими деньгами, — заявил Александр Лукашенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал второе правительство Беларуси.
Ранее Лукашенко оценил беспрецедентную ситуацию в мире.
Также Лукашенко сказал о реализации дерзких планов в Беларуси.