Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европарламент отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии фон дер Ляйен

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Резолюция о недоверии председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не смогла собрать необходимого числа голосов на пленарной сессии Европарламента (ЕП), которая проходит на этой неделе в Страсбурге. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

Источник: Reuters

За инициативу проголосовали 165 европарламентариев, тогда как 390 выступили против, еще 10 воздержались.к.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше