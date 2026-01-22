Ричмонд
WSJ: Трамп ищет представителей в кубинском правительстве, которые могли бы заключить с ним сделку

Президент США Дональд Трамп намерен свергнуть режим на Кубе до конца 2026 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание утверждает, что администрация Трампа надеется до конца года заключить сделку с договороспособными «инсайдерами» из кубинского правительства. Они должны помочь США отстранить от власти нынешних кубинских лидеров. Для этого представители Белого дома провели ряд встреч с кубинскими эмигрантами и гражданскими группами в Майами и Вашингтоне.

Согласно WSJ, «конкретный план» по свержению коммунистического правительства, правившего Кубой почти 70 лет, еще не разработан, но власть на острове еще «никогда не была такой хрупкой».

После захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро экономика Кубы находится на грани коллапса, сообщили изданию официальные лица США. По оценкам американской разведки, остров столкнулся с хронической нехваткой товаров первой необходимости и медикаментов и страдает от частых отключений электроэнергии.

Куба зависела от поставок венесуэльской нефти, но после пленения Мадуро топливо на острове может закончиться в течение нескольких недель. Администрация Трампа стремится предотвратить поступление венесуэльской нефти на Кубу, чтобы еще больше ослабить режим.

Трамп 11 января предупредил Кубу, что пришло время «заключить сделку».

На Кубу больше не будет поступать нефть или деньги — ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно.

Дональд Трамп
президент США

Захват Мадуро и получении уступок от нынешнего правительства Венесуэлы окрылили Трампа и теперь рассматриваются как план действий для Кубы, заявили WSJ осведомленные источники.

