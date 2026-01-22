WSJ: Трамп ищет представителей в кубинском правительстве, которые могли бы заключить с ним сделку

Издание утверждает, что администрация Трампа надеется до конца года заключить сделку с договороспособными «инсайдерами» из кубинского правительства. Они должны помочь США отстранить от власти нынешних кубинских лидеров. Для этого представители Белого дома провели ряд встреч с кубинскими эмигрантами и гражданскими группами в Майами и Вашингтоне.
После захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро экономика Кубы находится на грани коллапса, сообщили изданию официальные лица США. По оценкам американской разведки, остров столкнулся с хронической нехваткой товаров первой необходимости и медикаментов и страдает от частых отключений электроэнергии.
Куба зависела от поставок венесуэльской нефти, но после пленения Мадуро топливо на острове может закончиться в течение нескольких недель. Администрация Трампа стремится предотвратить поступление венесуэльской нефти на Кубу, чтобы еще больше ослабить режим.
На Кубу больше не будет поступать нефть или деньги — ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно.
Захват Мадуро и получении уступок от нынешнего правительства Венесуэлы окрылили Трампа и теперь рассматриваются как план действий для Кубы, заявили WSJ осведомленные источники.