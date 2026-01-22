Ричмонд
Ситуация с активами и возможность взноса в «Совет мира». Заявления Путина

Президент РФ заявил о готовности страны направить на поддержку палестинского народа в рамках «Совета мира» $1 млрд.

Источник: Пресс-служба Президента России

Россия готова направить на поддержку палестинского народа в рамках «Совета мира» $1 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Он также отметил, что вопрос использования замороженных в США российских активов будет обсуждаться на встрече с представителями американской администрации.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Об отношениях с Палестиной

Отношения России и Палестины «имеют глубокие корни и носят особый характер по качеству».

Отношения России и Палестины развиваются, «несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе».

Россия продолжает подготовку кадров для Палестины: «В этом году 150 молодых людей будут обучаться в вузах в России».

О ситуации на Ближнем Востоке

Отношение России к вопросам урегулирования на Ближнем Востоке «носит принципиальный, неконъюнктурный характер».

Урегулирование на Ближнем Востоке возможно только при полноценном функционировании палестинского государства: «Исходим из того, что только образование и полноценное функционирование палестинского государства может привести к окончательному урегулированию ближневосточного конфликта».

Россия оказывала гуманитарную помощь «в самые тяжелые времена» кризиса в Газе.

О Совете мира

Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» «прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины».

Вопрос использования замороженных российских активов в США для оплаты взноса в «Совет мира» уже обсуждался с американской стороной: «Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации».

Вопрос использования замороженных в США российских активов будет обсуждаться на встрече с представителями американской администрации: «Сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве».

