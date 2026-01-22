Лукашенко заявил, что белорусские врачи окунулись в реальность СВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, которая состоялась 22 января во Дворце Независимости, заявил, что белорусские врачи окунулись в реальность СВО. Подробности пишет БелТА.
— Скажу откровенно: когда началась специальная военная операция, я был сторонником того, чтобы наших врачей (и не только военных) окунуть в ту реальность, которая там происходит. А реальность порой жуткая, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко высказался о работе белорусских врачей, оказывавших помощь раненым при обменах военнопленными между Россией и Украиной:
— Я тогда требовал от министра здравоохранения, чтобы больше наши врачи видели, что происходит.
Президент обратил внимание, что белорусские врачи хорошо себя показали в лечении самых сложных пациентов. Он замети, что смогли всех спасти, тем более, что у некоторых были очень серьезные заражения, люди были без ног и без рук.
— А вообще, вы молодцы. Я часто, когда разговариваю с гражданскими — руководителями центров, больниц, — говорю им: «Идите, учитесь у военных». Люди говорят, что уровень очень приличный, — отметил глава Беларуси, говоря про компетенции военных врачей в Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси денежный человек.
Кроме того, вице-премьер Наталья Петкевич сделала заявление о ситуации с лекарствами в Беларуси.
Тем временем Наталья Петкевич сказала, что будет с повышением пенсий в Беларуси в 2026.