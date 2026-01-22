В Кремле обратили внимание на слова нового главы МО Украины об убийстве россиян

«Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали? Окончание того террора, который сейчас происходит. Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — задалась вопросом парламентарий.