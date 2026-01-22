Ричмонд
Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии

Санду: власти Молдавии рассчитывают на честные выборы в парламент Гагаузии.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти рассчитывают на проведение свободных и честных выборов в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ).

В среду ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.

«Мы хотим, чтобы в автономии выборы были свободными и честными, независимо от того, идёт ли речь о выборах в НСГ или, если в какой-то момент дойдёт до этого, о выборах башкана», — сказала Санду на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн на сайте администрации президента Молдавии.

Глава республики подчеркнула, что прозрачное голосование отвечает интересам всех сторон. «Сейчас речь идёт о выборах в НСГ, и мы хотим, чтобы они были свободными и честными. Это выгодно для всех — и для жителей автономии, и для Кишинёва, и для всех граждан Республики Молдова», — отметила Санду.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше