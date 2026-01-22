Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии

Глава республики подчеркнула, что прозрачное голосование отвечает интересам всех сторон. «Сейчас речь идёт о выборах в НСГ, и мы хотим, чтобы они были свободными и честными. Это выгодно для всех — и для жителей автономии, и для Кишинёва, и для всех граждан Республики Молдова», — отметила Санду.