Трамп пообещал, что «Совет мира» не станет бесполезной тратой времени

ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, завершая церемонию подписания устава «Совета мира» в швейцарском Давосе, заявил, что новая структура не будет бесполезной, подчеркнув практическую направленность ее работы.

Источник: Reuters

«Это не будет пустой тратой времени. Мы слишком часто тратили время на вещи, которые так и не происходили. Здесь все будет происходить — и уже происходит», — сказал Трамп, выступая на церемонии.

Он добавил, что к инициативе уже присоединились многие страны и интерес к участию в «Совете мира» продолжает расти, поскольку, по его словам, структура «действительно будет иметь значение».

