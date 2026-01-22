Трамп пообещал, что «Совет мира» не станет бесполезной тратой времени

«Это не будет пустой тратой времени. Мы слишком часто тратили время на вещи, которые так и не происходили. Здесь все будет происходить — и уже происходит», — сказал Трамп, выступая на церемонии.
Он добавил, что к инициативе уже присоединились многие страны и интерес к участию в «Совете мира» продолжает расти, поскольку, по его словам, структура «действительно будет иметь значение».
