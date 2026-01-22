Ричмонд
Лукашенко признал, что есть много недостатков и косяков здравоохранения Беларуси

Лукашенко сказал про недостатки и косяки в здравоохранении Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам в четверг, 22 января, признал, что есть много недостатков и косяков в здравоохранении Беларуси. Подробности сообщает БелТА.

По словам Александра Лукашенко, после войны, потеряв большое количество населения и получив разрушенную страну, белорусский народ уперся и смог достичь определенных высот в здравоохранении. Он констатировал, что сделано было немало.

— Мы ничего не отбросили, не стали ломать систему. Мы исходили от жизни. Понимали, что, прежде чем что-то сломать, надо подумать, что будет взамен. Идя, как по тонкому льду, потихонечку, сжав зубы, мы совершенствовали наши школы и в образовании, и в здравоохранении — во всем, везде, — подчеркнул глава Беларуси.

Президент особое внимание обратил на успехи, связанные с оказанием помощи матерям и детям. Страна находится на лидирующих позициях в мире с самыми низкими показателями как младенческой, так и материнской смертности.

Глава государства также заявил и о существующих недоработках в системе здравоохранения.

— Есть очень много недостатков и косяков в нашем здравоохранении. И очень жаль, когда они носят субъективный характер. Ладно, если чего не хватает, не можем мы сегодня (что-то сделать. Ред.). Это жизнь. Но когда это носит субъективный характер, зависит от самого врача, от тех, кто работает в здравоохранении, и люди порой объективно жалуются — это плохо, — подчеркнул президент.

Он уверен в том, что подобное можно преодолеть. Президент обратил внимание, что Министерство здравоохранения стремится это сделать.

Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич сделала заявление о ситуации с лекарствами в Беларуси.

Ранее загсы Минска назвали самые популярные и самые редкие имена.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси денежный человек.

